Mehr Sicherheit für die Schulkinder

Sehen und gesehen werden ist ein Grundsatz, um sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Das gilt im verstärkten Maß für Schulanfänger. Die Kreisverkehrswacht Haßberge hat deshalb unter Mithilfe eines örtlichen Sponsors an fast 60 Erstklässler von Grund- und Förderschule in Ebern helle Mützen zur Verfügung gestellt, damit die Kinder besser zu erkennen sind. Die Übergabe der auffällig reflektierenden Mützen war gleichzeitig ein Kurzunterricht in Verkehrserziehung durch die Schulleiterin und Polizeihauptkommissar Tobias Kern von der Polizei Ebern, der örtlicher Bereichsleiter bei der Kreisverkehrswacht Haßberge ist. Kern arbeitete mit den Kindern heraus, was auf dem Schulweg alles beachtet werden sollte, um sicher in die Schule und wieder nach Hause zu kommen. hw