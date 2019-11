Mehr Schaden als Beute

In der Nacht auf Donnerstag hatte die Gastwirtschaft in der Gartenkolonie "Ponderosa" in der Luisenstraße ungebetenen Besuch, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Ein Unbekannter hat versucht, eine Metall-Außentüre aufzuhebeln. Als dies misslang, hat er bei einer anderen Türe ein Gitter aufgehebelt und anschließend ein Glassegment eingeschlagen. Über die entstandene Öffnung drang der Unbekannte in die Gaststätte ein. Er durchwühlte den Theken- und Küchenbereich und erbeutete gut 300 Euro Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. pol