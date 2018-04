Mehr Online-Buchungen

Das Internet wird mittlerweile immer häufiger zur Suche nach einer Urlaubsunterkunft genutzt. Das Web ist daher für jeden Vermieter ein sehr wichtiges Werbeinstrument.Bei der Auswahl des Quartiers fällt der Zuschlag immer häufiger auf Unterkünfte, die man direkt online buchen kann. Hier setzt das Fortbildungsseminar an, das von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Franken erarbeitet wurde. Teilnehmer erfahren, welche Buchungsplattformen es am Markt gibt und wie Vermieter die Onlinebuchung erfolgreich nutzen können.Praxisnahe Tipps zur Präsentation des eigenen Hauses sollen helfen, Buchungsanfragen über die eigene Homepage zu steigern. Zudem bekommt man Einblick in die Organisation von Anfragen und Buchungen. Der Kurs dauert nur zwei Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per E-Mail an aktion@fraenkische-schweiz.com mit Name, Personenzahl, Telefonnummer und Veranstaltungsort oder telefonisch unter 09191 86-1054 (Tourismuszentrale). Der erste Kurs findet am 25. April um 19 Uhr im Gutshof in Mengersdorf bei Obernsees statt, der zweite Kurs am 26. April im Gasthaus Zur Behringersmühle, früh um 10 Uhr. red