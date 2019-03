Mehr ohne Job

Die bereits im Februar gestartete Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt legte im März an Dynamik zu. Das geht aus einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg hervor. Bis auf in Kronach (+9,9 Prozent) setzte sich der Abbau der Arbeitslosigkeit auch in allen anderen Regionen im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, zu dem auch Kronach gehört, seit dem vergangenen Jahr fort. Sie sank im Landkreis Forchheim um 5,1 Prozent, im Landkreis Coburg um 3,3 Prozent, im Landkreis Lichtenfels um 1,9 Prozent und im Bamberger Land um 1,4 Prozent. In der Stadt Coburg liegt sie leicht unter dem Vorjahresniveau (-0,2 Prozent).

Im Agenturbezirk setzte eine rege Frühjahrsbelebung ein und sorgte für einen Beschäftigungsanstieg in allen Kreisen und Städten. In den ländlichen Gegenden wie im Landkreis Kronach (-7,2 Prozent), Landkreis Lichtenfels (-6,0 Prozent) und Coburg (-5,0 Prozent) geht die Arbeitslosigkeit im Frühjahr in der Regel spürbarer zurück als in den Städten. So sank die Zahl der Arbeitslosen im März in Coburg um 3,0 Prozent. In diesem Jahr fiel der Rückgang in der Stadt Bamberg, dem größten Wirtschaftszentrum Oberfrankens, mit minus 6,4 Prozent, nicht minder stark aus als die Landkreise. Dort verringerte sich auch im Vorjahresvergleich die Arbeitslosenzahl (-9,7 Prozent) am signifikantesten. red