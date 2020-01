Mehr Mitglieder, solide Finanzen und ein Jubiläum vor der Tür

16 Neuanmeldungen verzeichnete der Sportverein Viktoria Kehlbach (SVK) im vergangenen Jahr. Nicht nur deshalb blickte der Vorsitzende Kim Apel in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Auch im sportlichen Bereich sei (fast) alles bestens gelaufen, so Apel. Das Hauptproblem, der Personalmangel bei der Bewirtschaftung des Sportheims, konnte gelöst werden, nachdem viele Akteure der Fußballmannschaft sich zur Mitarbeit bereit erklärt hatten. Alle Veranstaltungen im Sportheim waren gut besucht. Bei den SVK-Veranstaltungen 2019 erinnerte der Vorsitzende besonders an das Starkbierfest, bei dem erstmals ein Preisbierkopf gespielt wurde, der sehr gut ankam.

Im Sportheim konnte Apel zufolge das Elektrik-Problem gelöst werden. Der neue Heizofen wurde aktiviert und die Bewässerungspumpe repariert. Zur Erleichterung bei der Getränkeanlieferung wurde eine neue Lieferantentür eingebaut. Der Hauptplatz auf dem Sportgelände wurde durch eine Fachfirma aufwendig saniert. Und schließlich wurden Vorbereitungen für die Erweiterung der Bandenwerbung getroffen.

Weiter erfolgte ein Wechsel bei der Brauerei, wobei auch die Ausschankanlage auf den neuesten Stand gebracht wurde.

Im Jahr 2020 feiert der SVK sein 70-jähriges Bestehen im Rahmen eines Sportfestes vom 17. bis 19. Juli. Hier komme auf den Vereinsausschuss noch eine Menge Arbeit zu, so Apel. Rechtzeitig vorher soll die Außenfassade des Sportheims auf Vordermann gebracht werden. Apel dankte allen Helfen für ihren Einsatz.

Anja Welscher berichtete von einer guten Arbeit aus dem Bereich der Juniorenfördergemeinschaft Rennsteig (JFG). Fünf Mannschaften nehmen am Spielbetrieb teil. Aushängeschild ist die D-1-Mannschaft, die den ersten Platz in der Kreisklasse belegt. Aktuell stellt der SVK keinen Spieler in die JFG ab.

Spielleiter Wolfgang Welscher ging kurz auf die Saison 2018/19 ein. In der Rückrunde wurde sechs Siege und ein Unentschieden eingefahren. Nur gegen Gundelsdorf musste man sich geschlagen geben und landete auf dem 3. Tabellenplatz.

Ein Highlight war Welscher zufolge das Kreispokalspiel gegen den TSV Steinberg. Das Duell "David gegen Goliath" konnte der SVK lange offenhalten. Als alle schon mit einem Elfmmeter-Schießen rechneten, gelang dem Kreisligisten der 3:2 Siegtreffer.

Die Saison 2019/20 begann mit einem 4:2-Sieg gegen den Aufstiegskandidaten Nummer 1, der SG (Spielgemeinschaft) Reitsch-Gundelsdorf. Es folgten 14 Siege (!) und leider auch zwei Niederlagen, wobei die gegen Reitsch-Gundelsdorf (3:4) nach hartem, aber fairen Kampf besonders schmerzlich war. Welscher freute sich über das Offensivspiel seiner Mannschaft, das sich auch im Torverhältnis von 98:26 Toren ausdrückt. Zu dieser Treffer-Quote (der besten im Spielkreis Coburg-Kronach) hat vor allem Torjäger Manuel Schneider mit 36 Toren beigetragen. Zurzeit steht der SVK mit der SG Reitsch-Gundelsdorf auf Platz 1 der (bereinigten) Tabelle. Erklärtes Ziel ist der Aufstieg in die A-Klasse.

Trotz erheblicher Ausgaben, vor allem für die Sportplatz-Sanierung und für das Sportheim, fiel der Kassenbericht von Anja Welscher positiv aus.

Weiter wurde der Vorschlag des Vorstands auf eine moderate Beitragserhöhung angenommen, die ab dem Jahr 2021 wirksam wird. Werner Vetter