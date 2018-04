Mehr Mitglieder gewinnen

Eine Tagesstätte beziehungsweise Tagespflegestätte für Bürger der Gemeinde Sandberg möchte der Christliche Caritasverein Sandberg in den nächsten Jahren schaffen. In der ganzheitlich geprägten Einrichtung sollen ältere Mitbürger tagsüber versorgt, verpflegt und betreut werden.

In der ersten Jahreshauptversammlung seit Vereinsgründung gaben der Vorsitzende Horst Geis und seine Stellvertreterin Bürgermeisterin Sonja Reubelt einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten sowie einen Ausblick zur weiteren Vorgehensweise. Im vorigen Jahr waren neben der Gründung viele Formalitäten zu bewältigen. Weiter ging es dann im Februar und März mit Informationsversammlungen für die Bevölkerung. Bürgermeisterin Sonja Reubelt berichtete von den Schwerpunkten der einzelnen Abende. Überwogen habe in allen fünf Versammlungen das Interesse der älteren Bevölkerung.

Der Christliche Caritasverein Sandberg stehe nun vor der Herausforderung weiter Mitglieder zu gewinnen, denn nur wenn es ein Mitgliederstarker Verein sei, könne der Verein bei potentiellen Fördermittelgebern Gehör finden, machte Horst Geis deutlich.

Zu Beginn der Jahreshauptversammlung gehörten 52 Mitglieder zum Verein, zehn weitere konnten direkt aufgenommen werden. "Wir müssen den Bürgern vermitteln, dass die Einrichtung ihren Eltern und Großeltern zugute kommt und damit auch ihnen selbst", sagte Geis.

Um auf das Vorhaben aufmerksam zu machen, stehen in den nächsten Monaten weitere Veranstaltungen an. Am 3. Juni findet die Gründungsfeier mit einem Gottesdienst um 10 Uhr statt. Im Oktober soll eine Kermes beziehungsweise ein Oktoberfest stattfinden und im Dezember ein Basar mit Weihnachtsfeier.

Weiter gearbeitet werde natürlich auch an dem Konzept für die Einrichtung, inklusive Finanzplanung. Der bisherige Kassier Bernd Pallin kann das Amt aus persönlichen Gründen nicht weiterführen. Zur neuen Kassiererin wurde Sandra Bühner gewählt.Der Mitgliedsbeitrag bleibt bei 30 Euro. bem