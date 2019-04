Mehr Mitglieder, aber weniger aktive Spieler

Die "4er Vorstandslösung" bringt eine merkliche Entlastung bei der Arbeit des BSC-Vorstands, bemerkte der Vorsitzende - Leiter des Wirtschaftsausschusses, Siegbert Fehr. Er berichtete von den Aktivitäten des vergangenen Jahres, von Vorstandssitzungen und Treffen mit anderen Vereinen zur Absprache sowie Tagungen.

Weiter gab es unter anderem im Juli das alljährliche Werbeturnier. Vom 31. Juli bis 06. August 2018 besuchte man die Freunde in Andrezé. Zum Ende seines Rechenschaftsberichts bat Siegbert Fehr, den Vorstand weiterhin zu unterstützen, vor allem als Dienstleute und natürlich auch bei Arbeitseinsätzen.

Der Vorsitzende - Leiter des Finanzausschusses, Michael Manger gab den Kassenbericht ab, wobei er auf die Einnahmen und Ausgaben im vergangenen Wirtschaftsjahr einging. Manger erwähnte, dass im Jahr 2020 das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Andrezé und Lauter begangen wird. Dieses Jubiläum soll mit dem Besuch der Franzosen groß gefeiert werden. Als Besuchstermin wurde der Zeitraum vom 29. Juli bis 3. August 2020 festgehalten, zu dem der BSC wieder ein attraktives Besuchsprogramm ausarbeiten wird.

Der BSC Lauter hat die Mitgliederzahl steigern können von 388 (Stand 31. 12. 2017) auf 418 Mitglieder zum 31. 12. 2018.

Der Vorsitzende - Leiter des Bau- und Liegenschaftsausschusses, Volker Lang erinnerte an die Arbeiten des vergangenen Jahres und blickte auch schon auf die geplanten Arbeiten für das Jahr 2019. So erwähnte er die Vertikutierung der Sportplätze durch eine Fachfirma, den Einbau der neuen Tauchpumpe und den Aufbau des Spiel- und Rutschenturms auf einer Bodenplatte. Außerdem soll die Fertigstellung der Unterstellhäuschen endlich durchgeführt und natürlich auch noch Arbeitseinsätze zur Pflege des Sportgeländes durchgeführt werden.

Der Vorsitzende - Leiter des Sportausschusses, André Lang ging vorwiegend auf die Aktivitäten im Herrenbereich ein und gab einen kurzen Rückblick auf die Saison 2017/18 mit zwei Mannschaften in Spielgemeinschaft mit dem FC Poppenroth. Die zweite Mannschaft spielte als SG Poppenroth/Lauter in der B-Klasse Rhön 01 und belegte 43 Punkten und einem Torverhältnis von 53:53 einen guten 5. Tabellenplatz am Ende der Saison. Die erste Mannschaft spielte in der Kreisklasse Rhön 01, in der man am Ende den 8. Tabellenplatz mit 39 Punkten und einem Torverhältnis von 56:53 inne hatte.

Keine 2. Mannschaft gemeldet

Durch den Abgang und durch Beendigung der aktiven Spielerzeit einiger wichtiger Spieler hatte man sich in Abstimmung mit den Verantwortlichen des FC Poppenroth dazu entschlossen, für die Saison 2018/19 keine zweite Mannschaft mehr zu melden. Selbst in der Kreisklasse gab es im August/September massive Probleme, eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz zu bringen.

Das diesjährige Sportfest des BSC wird am 14. und 15. Juli abgehalten. Der diesjährige Pokal findet am 20. und 21. Juli in Stralsbach statt.

Mit einem Ausblick in die Zukunft des Spielbetriebs im Herrenbereich stellte er die schwierige Entwicklung der vergangenen Jahre zur Diskussion. Mit den Verantwortlichen von Poppenroth hat man schon über die Möglichkeit der Aufnahme eines dritten Vereins in den Spielbetrieb nachgedacht, wobei die Suche nach einen geeigneten Partner aus der näheren Umgebung sich schwierig gestaltet.

Jugendleiter Roland Hartmann stellte fest, dass in den älteren Jahrgängen immer weniger Nachwuchsspieler vorhanden sind. Die Spielgemeinschaft besteht zurzeit aus den Vereinen Lauter, Waldfenster, Wollbach, Stangenroth und Premich. Zurzeit stellt der BSC Lauter für die A-Jugend mit Volker Lang sowie mit Martin Muth für die D-Jugend jeweils einen Trainer.

Sieben Spieler bei der Jugend

Im gesamten Jugendbereich hat der BSC Lauter derzeit nur insgesamt sieben Spieler für den Spielbetrieb zur Verfügung. Mit dem Aufruf nach Trainer und Betreuer, dass die Spieler beim Verein bleiben und damit auch in den nächsten Jahren eine 1. Mannschaft weiterhin gemeldet werden kann, schloss er seinen Bericht.

Kerstin Manger berichtete vom Frauensport. Margot Heilmann ist aktuell die wichtigste Trainerin. Sie begann gleich, den Frauensport in eine Gymnastikabteilung auch für Männer zu ändern. Seit 27. Juni 2018 wird zusätzlich zum Montagstraining für Frauen, donnerstags eine Rückenschule für Frauen und Männer angeboten.

Neuwahlen standen noch auf der Tagesordnung mit folgendem Ergebnis: Vorsitzender - Leiter Wirtschaftsausschuss: Siegbert Fehr, Vorsitzender - Leiter Bau- und Liegenschafts-ausschuss: Volker Lang, Vorsitzender - Leiter Sportausschuss: André Lang, Vorsitzender - Leiter Finanzausschuss: Michael Manger, Schriftführer Torsten Heilmann.

Der erweiterte Vorstand (Vereinsausschuss) setzt sich zusammen aus Abteilungsleiter Fußball: Dominik Schlereth, Abteilungsleiterin Frauensport: Heike Fehr und Kerstin Manger, Jugendleiter: Roland Hartmann und Martin Muth, Bauausschuss: Ralf Hartmann, Andreas Köth und Maximilian Wehner, Kassenprüfer: Lothar Nürnberger und Winfried Enders, Vereinsringdelegierter: Siegbert Fehr, Michael Manger und Wirtschaftsausschuss: Daniel Metz sowie die Platzkassierer Ewald Kessler und Hans Kleinhenz.

Dritten Verein anfragen

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes fragte André Lang in die Versammlung, ob man künftig neben dem FC Poppenroth noch einen dritten Verein anfragen soll. Die Versammlung gab zu verstehen, dass ein weiterer Verein, insbesondere die direkten Nachbarvereine gefragt werden müssten, bevor gar nichts mehr geht.

Klaus Kirschbauer sprach in der Versammlung den Zustand der Aschenbahn an und schlug vor, diese eventuell als Grünfläche anzusäen. Siegbert Fehr gab zu bedenken, dass die entstehende Fläche auch mehr Unkraut enthalten werde und diese dann auch auf den aktuellen Rasenbestand übergreifen könne. red