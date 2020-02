Mehr Leser haben sich mehr Medien ausgeliehen

Die Katholische Öffentliche Bücherei Ebenhausen hat im vergangenen Jahr 237 Medien neu eingestellt. Das waren 21 Sachbücher, 115 Romane und Jugendbücher, 77 Kinderbücher und 24 Zeitschriften. Von diesen 237 neuen Büchern waren 80 von den Lesern gespendet. Alle anderen Buchgeschenke wurden verkauft und haben so dazu beigetragen, den Etat zum Kauf neuer Bücher etwas aufzustocken. 184 Bücher hat das Büchereiteam rund um Leiterin Elisabeth Mehn aufgrund von Alter oder Verschleiß aussortiert und so Platz für Neues geschaffen.

Insgesamt befinden sich 3482 Medien (also Bücher und Spiele) zur Ausleihe in der Bücherei Ebenhausen, ergänzt durch 211 Bücher aus der Austauschbücherei Würzburg, die jeweils für drei Monate vor Ort bleiben.

180 Leser (im Vorjahr 156 Leser) haben das Angebot genutzt und 3809 Medien (im Vorjahr 2909) ausgeliehen. Nach dem großen Einbruch im Vorjahr ist erfreulicherweise wieder ein Aufwärtstrend zu beobachten, sowohl bei den Ausleihzahlen als auch bei der Anzahl der Leser, teilt Mehn mit. Im letzten Jahr gab es allein 29 Neuanmeldungen. Bei den Leserzahlen muss aber betont werden, dass gerade die große Leserschaft der unter 13-Jährigen mit der guten und regelmäßigen Zusammenarbeit mit der Grundschule Ebenhausen zusammenhängt. Die momentan vier Grundschulklassen, die im Schulhaus Ebenhausen unterrichtet werden, erhalten mehrmals im Jahr jeweils eine Bücherkiste pro Klasse, die dann für etwa zwei Monate in der Schule verbleibt. Für diesen Zweck möchte die Bücherei ihren Bestand an Kinderbüchern, vor allem an Kindersachbüchern, weiter ausbauen. kme