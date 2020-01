Mehr Kultur erleben im Landkreis Coburg - unabhängig vom Einkommen

Der Awo-Kreisverband Coburg ist neuer Sozialpartner der Kultur-Tafel Coburg. Aus diesem Anlass begrüßten die Mitarbeiter des Awo-Kreisverbandes kürzlich die Vertreter der Kultur-Tafel sowie Vertreter der Politik aus Stadt und Landkreis im Awo-Mehrgenerationenhaus in Bad Rodach. Wie wichtig die Awo für das kulturelle Leben in Bad Rodach ist, betonte Bürgermeister Tobias Ehrlicher: "Ohne Awo wäre bei uns bei weitem nicht so viel geboten!"

Die Kultur-Tafel hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Menschen die kulturelle Teilhabe am Leben zu ermöglichen, unabhängig von deren Einkommen. Dafür sammeln die meist ehrenamtlichen Mitarbeiter der Projektkooperation bei regionalen Veranstaltern und Kultureinrichtungen Eintrittsspenden in Form von Karten oder Gästelistenplätzen, die an einkommensschwache Mitbürger weitervermittelt werden - fast wie eine Tafel, nur mit Theater statt mit Brot.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass Kultur allen Menschen zugänglich sein sollte und muss", erläuterte Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer, in dessen Kulturreferat die Kultur-Tafel ursprünglich entstanden war.

Nach der Vorbereitung durch Stefan Kornherr von der Diakonie Coburg sind die Awo-Mitarbeiterinnen nun fit, um ihre Besucher als neue Kultur-Gäste gewinnen und ihnen passende Veranstaltungen vermitteln zu können. Die aktuellen Angebote sind auf der Homepage www.kul-turtafel-coburg.de zu finden.