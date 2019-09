Mehr Kontrollen

Anlässlich des Schulbeginns am kommenden Dienstag, 10. September, weist die Polizei darauf hin, dass in den ersten Wochen vermehrt an Schulen und entlang von Schulwegen Kontrollen stattfinden werden, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren. Wie eine Messung Ende Juli ergab, wurde zum Beispiel im Bereich der Schulen in der Rothenburger Straße in Höchstadt eine Beanstandungsquote von 7,3 Prozent festgestellt. Damals mussten in fünf Stunden 121 Verwarnungen und zwölf Anzeigen erstellt werden, da sich die Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern hielten. pol