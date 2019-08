Mehr Kitas und besseren ÖPNV gewünscht

"Es ist unser Ziel, Familien bestmöglich zu unterstützen. Deshalb haben unsere Bildungsbüros eine Umfrage zur Familienbildung in Stadt und Landkreis durchgeführt", erklären Bürgermeister Christian Lange und Landrat Johann Kalb.

Gemeinsam mit den Jugendämtern von Stadt und Landkreis nahmen knapp 1800 Familien an der Befragung teil. Davon leben 699 Familien in der Stadt und 1091 im Landkreis. Die Ergebnisse versprechen einige Erkenntnisse über die Inanspruchnahme von Angeboten, über Wünsche und die Zufriedenheit von Familien in der Region.

Inzwischen liegen die Resultate vor und wurden auf dem Familienbildungstag der Familienregion Bamberg erstmals präsentiert: Etwa neun von zehn der befragten Familien nutzen die vielfältigen Angebote der Familienbildung. In ihrer thematischen Ausrichtung decken diese die Bedürfnisse der Familien weitgehend ab. Lediglich in den Themenfeldern Schule, Jugendliche sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist die Nachfrage höher als die bisherige Nutzung durch die Familien. Besonders hoch im Kurs steht alles rund um die Themen Freizeitgestaltung und Gesundheit.

Stadt-Land-Unterschiede

Sechs von zehn Familien vermissen keine Aktivitäten für Familien vor Ort. Familien, denen etwas fehlt, nennen besonders häufig Freizeit- und Sportangebote sowie Treffs für Jugendliche. In der Stadt Bamberg ist zudem der Wunsch nach mehr oder besseren Kitas und Nachmittagsbetreuung höher ausgeprägt als im Landkreis, wohingegen im Landkreis der Wunsch nach einer guten ÖPNV-Anbindung größer ist als in der Stadt.

Die Befragung umfasste auch Fragen zur Zufriedenheit mit verschiedenen Betreuungsoptionen von der Krippe über Nachmittagsbetreuung bis hin zu Möglichkeiten für Pflegebedürftige und Pflegende sowie zur Zufriedenheit mit Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Besonders mit der Kinderbetreuung, mit dem Ferienprogramm sowie mit Angeboten von Vereinen herrscht unter Landkreisfamilien insgesamt eine hohe Zufriedenheit.

Gemeinden und einzelne Stadtteile werden von den Familien jedoch teils unterschiedlich bewertet. Deshalb lohnt der detaillierte Blick auf die Ergebnisse.Die Auswertung erfolgte mit Unterstützung von zwei Studenten der Universität Bamberg, die die Daten auch für ihre Masterarbeiten nutzen werden.

Die Ergebnisse sind zu finden unter www.stadt.bamberg.de/bildungsbuero bzw. unter www.landkreis-bamberg.de/bildungsbüro. red