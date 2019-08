Mehr Infos über Demenz

Die Fachstelle für pflegende Angehörige des ASB-Regionalverbands ERH ist eine Beratungsstelle für Bürger, die Beratung und Informationen über Pflege, Pflegebedürftigkeit, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, (Alzheimer) Demenz etcetera kostenfrei anbietet.

Welche Schritte sind bei Pflegebedürftigkeit zu tun? Wie und wann besteht ein Anspruch auf einen Pflegegrad? Welche Unterstützungs- und Entlastungsangebote stehen dem Pflegenden und der Pflegeperson zu? Bei keiner anderen Krankheit sind die Angehörigen und das gesamte Umfeld so mit betroffen wie bei den Demenzerkrankungen. Was kann ich tun? Was kann mein erkrankter Angehöriger tun? Welche Unterstützung und Begleitung gibt es für mich pflegenden Angehörigen? Diese und ähnliche Fragen beschäftigen pflegende Angehörige.

Hier bietet die Beratungsstelle fachliche Unterstützung.

Einen Termin kann man vereinbaren unter Tel. 09193/ 5033191 oder 0177/5884882 oder rosi.schmitt@asb-erlangen.de. Anmeldung ist gewünscht. Die Sprechzeiten sind von 15.30 bis 18 Uhr im Bürgertreff Hemhofen, Blumenstr.21, bei Fachberaterin Rosi Schmitt. Die nächsten Termine sind am 2. und 23. September, am 14. und 28. Oktober, am 11. und 25. November sowie am 16. Dezember. Angehörige können auch außerhalb der angekündigten Sprechzeit einen persönlichen Termin unter den genannten Kontaktdaten vereinbaren. red