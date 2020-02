Mehr Ideen zur Wahl

Auf der Internetplattform muerscht-waehlt.de sollen Bürger nun auch die Möglichkeit haben, Fragen an die zur Wahl stehenden Bürgermeister- und Stadtratskandidaten zu stellen, teilt der Administrator und Ideengeber der Homepage, der Münnerstädter Markus Zink mit. Die gestellten Fragen würden an die Kandidaten weitergeleitet in der Hoffnung, dass auch eine Rückantwort kommt, die auf der Internetseite veröffentlicht werden kann. Markus Zink ist außerdem auf der Suche nach einem neutralen Mürschter Gesicht, das diese Fragen - sie werden als Audio- oder Videodatei aufgenommen - stellt. Zink glaubt, dass seine Person zu polarisierend wirke, um wirklich alle im Mürschter Wahlkampf befindlichen Parteien mit im Boot zu haben. Das sei aber sein Ziel. Langfristig solle muerscht-waehlt.de ein kommunalpolitisches Portal sein, dass die vielfältigen politischen Ansätze in der Stadt ebenso widerspiegelt wie die Meinungen der Bürger. eik