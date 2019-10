Mehr Hochwasserschutz für Mistelfeld

Nachdem in der Bevölkerung die Instandsetzung der Straßen und Brücken-Infrastruktur sowie die Hochwasserproblematik in Mistelfeld regelmäßig diskutiert wird, haben sich die CSU-Stadträte Emmi Zeulner und Bernd Krauss bei einer Ortsbegehung mit einigen Anwohnern über die Gegebenheiten entlang des Leuchsenbaches beraten. Dabei stellten sie fest, dass beispielsweise im Lehenweg über weitere Maßnahmen für den Schutz vor Hochwasser nachgedacht werden muss, da die Anwohner weitere Schäden befürchten.

Deshalb schlagen die Mehrheit der CSU-Stadtratsfraktion und die Fraktion der Jungen Bürger Lichtenfels der Stadt Lichtenfels vor, ein "Integrales Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept" mit dem Wasserwirtschaftsamt Kronach zu prüfen und gegebenenfalls zu planen. Der Stadt Lichtenfels steht dabei eine staatliche Förderung von bis zu 75 Prozent zur Verfügung. Die Verbreiterung des Baches, gezielte Rückhaltemaßnahmen, die Anhebung der Brücken sowie die Konstruktion von Mauern entlang des Leuchsenbaches sind dabei mögliche Schritte.

Des Weiteren bitten die Mehrheit der CSU-Stadtratsfraktion und die Fraktion der Jungen Bürger um Prüfung, inwieweit das Amt für Ländliche Entwicklung mithilfe der Dorferneuerung bei der Verbesserung der aktuellen Gegebenheiten in Mistelfeld eingebunden werden kann. Beispielsweise wurden im Zuge eines Hochwasserschutzes in Klosterlangheim Gelder aus dem Fördertopf der Dorferneuerung verwendet. Neben gemeinschaftlichen und öffentlichen Maßnahmen können für die Dorferneuerung auch private Vorhaben mit durchschnittlich 30 Prozent finanziell unterstützt werden.

Geht es nach Stadtrat Bernd Kraus, ist der Bedarf eines Hochwasserschutzes in Mistelfeld dringend diskussionswürdig: "Vor allem wenn man an das letzte Hochwasser im Jahr 2014 denkt, das die Bewohner in Mistelfeld stark getroffen hat."

"Parallel zur Prüfung eines Hochwasserschutzes in Mistelfeld sollen auch die Bewohner bei einer Bürgerversammlung über das Thema Hochwasserschutz informiert werden", ergänzt die Stadträtin Zeulner. red