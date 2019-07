Mehr grüne Impulse für die Stadt

Am kommenden Samstag findet das erste Treffen der Grünen zur Erarbeitung eines Wahlprogramms für Herzogenaurach statt. Der Ortsverband lädt daher alle Interessentinnen und Interessenten herzlich zur öffentlichen Erarbeitung dieses Wahlprogramms ein, wie Uschi Schmidt mitteilt. Am Samstag, 20. Juli, sind von 13.30 bis 16 Uhr alle in "Grannys kitchen" im Steinweg willkommen, "die finden, dass diese Stadt mehr grüne Impulse braucht". Nach einer Kennenlernrunde wollen sich die Teilnehmer diesmal hauptsächlich mit dem Thema Verkehr beschäftigen. Welche Probleme sehen die Herzogenauracher? Was soll in einem grünen Wahlprogramm nicht fehlen? Durch diese Aktion will der grüne Ortsverband nicht nur Transparenz schaffen, sondern Engagierten die Möglichkeit geben, sich mit ihrem Wissen einzubringen. Auch Menschen ohne Wahlrecht sind willkommen! red