Mehr Genuss für ältere Menschen

"Vielen Dank für das tolle Coaching! Ich habe hierbei wirklich viel gelernt und bereue die Teilnahme keinesfalls", lautet das Fazit einer oberfränkischen Teilnehmerin.

Vergangene Woche erhielten sechs stationäre Senioreneinrichtungen aus Oberfranken durch Staatsministerin Michaela Kaniber (CSU) am bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Urkunde für ihre erfolgreiche Teilnahme am bayernweiten Coaching "Es ist angerichtet! Genussvoll essen und trinken in Senioreneinrichtungen".

Auch aus dem Landkreis Kulmbach nahmen mit dem Awo-Senioren-Dorf Kirschenallee in Thurnau und dem Haus Rotmaintal des BRK-Kreisverbandes in Neudrossenfeld zwei Einrichtungen teil.

Begleitung über mehrere Monate

Das Fachzentrum Ernährung/Gemeinschaftsverpflegung Oberfranken am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth unterstützte die Einrichtungen über mehrere Monate hinweg bei der Umsetzung der bayerischen Leitlinien für Seniorenverpflegung.

An vier gemeinsamen Treffen und einem individuellen Vor-Ort-Termin erfuhren die Teilnehmer nach und nach, wie sie ihr Verpflegungsangebot optimieren und somit Gesundheit, Genuss, Qualität und regionale Herkunft im Großküchenalltag möglichst pragmatisch vereinen können.

"Durch die gemeinsame Anstrengung aller Mitarbeiter haben Sie es geschafft, die Verpflegung für die 5400 Bewohner Ihrer Einrichtungen gesünder und genussvoller zu gestalten", lobte die Staatsministerin Kaniber die Coachingteilnehmer aus dem gesamten Freistaat. red