Mehr Genesene als Erkrankte

Im Landkreis Haßberge gibt es aktuell 136 bestätigte Coronavirus-Fälle (der Stand am Montag, 20. April, 14.30 Uhr). 75 Bürger sind mittlerweile wieder gesund, wie das Landratsamt gestern mitteilte. Demnach sind aktuell noch 59 Personen an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Zwei Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich derzeit laut Behördenangaben 171 Bürger.

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet der Mediziner die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Das Bürgertelefon des Landkreises ist weiterhin unter der Rufnummer 09521/27600 zu erreichen - ab sofort nur noch werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr. Verwiesen wird auch auf die Corona-Hotline der Bayerischen Staatsregierung, die täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist unter Ruf 089/122220.

Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landkreises Haßberge, die ständig aktualisiert wird, unter: www.hassberge.de. Hier stehen den Angaben zufolge Informationen und Links für Unternehmer, Arbeitnehmer, Familien und Kinder, häuslich Isolierte, Reiserückkehrer. red