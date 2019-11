Mehr Geld für Vereine

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Bamberg erhalten für 2019 vom Freistaat Bayern einen Zuschuss von über 200 000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Summe somit erneut gestiegen. "Es freut mich sehr, dass das starke Freiwilligenengagement auch heuer mit der Vereinspauschale unterstützt wird", so Landtagsabgeordneter Holger Dremel (CSU) in einer Pressemitteilung. Nur durch die ehrenamtliche Mitarbeit in den Vereinen könnten die Nachwuchsförderung und der Sportbetrieb für alle gewährleistet werden. Das hohe Engagement in den Sportvereinen sei der Staatsregierung viel Geld wert. Berechnungsgrundlage seien die Zahl der Kinder und Jugendlichen sowie der Übungsleiter. red