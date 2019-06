Mehr Geld für "Unterm Regenbogen"

Über den Antrag der ÜWG zur Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses "Untersuchung verschiedener Varianten zur Erneuerung des Hirtensteges" sowie den Antrag zur Errichtung einer Fußgänger- und Radwegebrücke als Ersatzneubau für den gesperrten Hirtensteg wird bei der Sitzung des Marktgemeinderates am kommenden Montag, 24. Juni, gesprochen. Außerdem geht es noch um den Antrag der Kirchengemeinde Unterrodach auf Erhöhung des gemeindlichen Zuschusses zur Generalsanierung der Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" sowie die Genehmigung der Vorbereitungsplanung für die Dorferneuerung in Zeyern. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Der Bürgermeister teilt mit, dass wenn die Tagesordnung nicht vollständig abgearbeitet werden sollte, eine weitere Sitzung am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr stattfindet. red