Mehr Geld für Klimaschutz: Stadt fördert Energiesparmaßnahmen

Etwa ein Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland - so natürlich auch in Erlangen - geht auf das Konto für Raumwärme und Warmwasser. Durch gezielte Maßnahmen lässt sich der Wärmebedarf aber um mehr als 70 Prozent reduzieren. Die Stadt Erlangen hat hierfür ein massiv aufgestocktes Förderprogramm für Energiesparmaßnahmen an Gebäuden aufgelegt: Für 2019 stehen 130 000 Euro für Zuschüsse zur Verfügung, heißt es im Rathaus-Report. Gefördert werden die Dämmung der Außenwand und des Daches sowie die Installation einer solarthermischen Anlage.

Nicht nur die Haushaltsmittel wurden deutlich erhöht, sondern auch die einzelnen Zuschüsse: Der Höchstfördersatz ist von bislang 2600 Euro auf bis zu 6600 Euro angestiegen. Die Zuschüsse werden zusätzlich zu denen des Bundes und des Landes ausgezahlt, so dass Maßnahmen am Gebäude sich in relativ kurzer Zeit amortisieren. Neu ist auch, dass nicht nur Eigentümer von Wohngebäuden bis zu sechs Wohnparteien profitieren, sondern auch gemeinnützige Vereine mit eigenen Immobilien.

Behaglicher mit Wärmedämmung

Wärmedämmende Maßnahmen führen nicht nur zu einer Heizkosten-Senkung, sie steigern auch die Behaglichkeit im Gebäude: Im Winter wird der Wärmestrom von Hautoberfläche zu den Umgebungsflächen deutlich verringert. Auch im Sommer bieten besonders wärmegedämmte Dachflächen einen Schutz vor Überhitzung. Für Fragen steht der Energieberater im Amt für Umweltschutz und Energiefragen der Stadt zur Verfügung (Telefon 09131/86-2323, E-Mail: konrad.woelfel@stadt.erlangen.de). red