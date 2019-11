Mehr Geld für die Sport- und Schützenvereine

Die Sport- und Schützenvereine im Landkreis Bamberg erhalten für das Jahr 2019 vom Freistaat Bayern einen Zuschuss in Höhe von über 200 000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Summe somit erneut gestiegen.

"Es freut mich sehr, dass das starke Freiwilligenengagement auch heuer mit einer Erhöhung der sogenannten Vereinspauschale durch den Freistaat unterstützt wird", teilt Landtagsabgeordneter Holger Dremel (CSU) mit.

"Nur mit der ehrenamtlichen Mitarbeit, die in den Vereinen vor Ort geleistet wird, können die Nachwuchsförderung und der Sportbetrieb für alle gewährleistet werden."

Das hohe Engagement in den Sport- und Schützenvereinen ist der bayerischen Staatsregierung viel Geld wert: Sie überweist in diesem Jahr insgesamt 19,95 Millionen Euro pauschal zur Förderung des Vereinssportbetriebs. Die erneute Erhöhung geht auch auf besondere Initiative der CSU-Fraktion zurück. "Sportvereine leisten eine wertvolle Arbeit für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Gesellschaft selbst", so Holger Dremel in der Mitteilung seines Abgeordnetenbüros.

Die Zuwendungen an die Sport- und Schützenvereine werden entsprechend der Sportförderrichtlinie des Freistaats Bayern gewährt. Berechnungsgrundlage dafür ist die Anzahl der erwachsenen Vereinsmitglieder sowie die Anzahl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, für die es die zehnfache Gewichtung gibt. Eine weitere Bemessungsgrundlage ist die Anzahl von Übungsleiterlizenzen. Pro Mitgliedereinheit liegt der Förderbetrag bei 29 Cent. red