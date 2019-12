Mehr Geld für den Sport

Die Wählergemeinschaft Pro Coburg (WPC) fordert eine Anpassung der städtischen Sportförderung. Unterschrieben hat den Antrag Stadtratsmitglied Peter Kammerscheid, aber der Text stammt im Wesentlichen von seinem Fraktionskollegen Jürgen Heeb. Dieser ist Vorsitzender des Coburger Sportverbands, des Zusammenschlusses der Coburger Sportvereine. Dort waren die Änderungswünsche diskutiert und formuliert worden.

Die WPC beantragen also das, was der Sportverband will: 40 Euro Pauschalförderung für jedes jugendliche Mitglied in einem Verein, mehr Geld für vereinseigene Sportanlagen und Turnhallen, 80 000 Euro für Sportler bereitstellen, die in ihrer Sportart zur deutschen Spitze gehören. Die WPC ist überdies der Ansicht, dass all dies direkt vom Stadtrat beschlossen werden könnte, ohne in der Verwaltung vorberaten zu werden.

Auch die CSU-Fraktion hat einen Antrag zur Sportförderung eingereicht. Demnach soll die Verwaltung beauftragt werden, Vorschläge zu entwickeln, wie der Jugendsport besser gefördert werden kann, "unter Beachtung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Coburg". Über die Umsetzung der Vorschläge soll dann im Laufe des Jahres 2020 entschieden werden. sb