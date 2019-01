Zufrieden und mit viel Potenzial die Politik im Sinne des Liberalismus beeinflussen zu können - so sieht sich oberfränkische FDP. Beim traditionellen Dreikönigstreffen in Coburg wurde dies deutlich zum Ausdruck gebracht. Angesichts der bevorstehenden Europawahl im Mai war es nicht verwunderlich, dass das Thema "Europa" im Fokus des Treffens stand.

Mit der bayerischen Europa-Abgeordneten Nadja Hirsch hatte der FDP-Kreisverband Coburg, der das Treffen alljährlich organisiert, eine profunde Kennerin der europäischen Politik als Hauptrednerin gewonnen. Zum Thema Brexit meinte sie kurz und bündig: "Der Ball liegt bei den Briten!" Für Hirsch steht außer Frage, dass die Europäische Union so weit wie möglich auf Großbritannien zugegangen ist. "Mehr geht nicht!" Das Problem besteht nach ihrer Meinung darin, dass das britische Unterhaus weiß was es nicht will, aber nicht in der Lage ist, zu artikulieren, was es will. Eine klare Absage erteilt Hirsch dem Ansinnen, den Austrittszeitpunkt zu verschieben.

Kurzweilig und informativ

Den Anwesenden brachte sie in ihrer mit viel Applaus bedachten Rede kurzweilig und informativ näher, wie sich aus Sicht der Liberalen die EU weiterentwickeln müsse. Nach ihren Worten gilt es, Rahmenbedingungen für ein soziales Europa zu schaffen. Die Anwesenden forderte Nadja Hirsch auf, mit den Bürgern den Dialog zu suchen, um Europa weiterzuentwickeln.

Einen Blick in die deutsche Politik warfen der Bundestagsabgeordnete Thomas Hacker, Landtagsabgeordneter Sebastian Körber und Bezirksrat Thomas Nagel. Letzterer äußerte sich zum Bezirkshaushalt und berichtete, dass der Bezirk Oberfranken rund acht Millionen Euro aus den Rücklagen entnehmen müsse, um einen ausgeglichenen Haushalt ausweisen zu können. "Wir sind an das Tafelsilber gegangen und das geht nur einmal", kommentierte er die Maßnahme. Nagel geht davon aus, dass der Hebesatz von 17,5 Prozent, der der niedrigste in Bayern ist, auf Dauer nicht gehalten werden könne. Ein Grund sei die hohe Investition für das Bezirksklinikum Kutzenberg, die Nagel mit rund 40 Millionen Euro bezifferte.

"Die FDP ist wieder da", meinte MdB Thomas Hacker. In seiner Rede erläuterte er die Standpunkte liberaler Politik und formulierte die Forderung, dass sich der Einfluss des Staates auf das Notwendigste beschränken müsse. Nach seiner Auffassung werde von staatlicher Seite zu viel reglementiert und in das Leben der Bürger eingegriffen. Eine deutliche Absage erteilte er dem Solidaritätszuschlag: "Dieser Anachronismus muss beendet werden!"

Wahlversprechen einlösen

Vor einer schwierigen bayerischen Haushaltssituation sieht Landtagsabgeordneter Sebastian Körber den Freistaat. "CSU und Freie Wähler müssen nun Wahlversprechen einlösen und die kosten Geld." Ein nicht genanntes Regierungsmitglied habe ihm gegenüber geäußert: "Das schaffen wir nicht!" Eine Lanze brach Körber dagegen für das Coburger Landestheater.

Auf das Thema Europa kam auch der Coburger FDP-Kreisvorsitzende Ulrich Herbert zu sprechen. Er kritisierte, dass in Deutschland europäische Regelungen meist ohne Notwendigkeit unnötig verschärft würden. Für Herbert ist es wichtig, dass die Befugnisse des Europäischen Parlaments gestärkt werden. "Dort müssen die wichtigen gesetzgeberischen Entscheidungen getroffen werden, nicht im Europäischen Rat", unterstrich Ulrich Herbert abschließend.

Liberales Potenzial ist da

Der ehemalige Landtagsabgeordnete und heutige Kreisrat Peter Jacobi, meinte, dass das liberale Potenzial in Europa größer sei, als es sich bisher in der Zahl der Mandate niederschlage.

Das Dreikönigstreffen bildete auch den würdigen Rahmen, Irmgard Nehmzow aus Altenkunstadt für ihre 40-jährige Treue zur FDP zu ehren.