Mehr Frauen in der Kirche

Einen Vortrags- und Diskussionsabend zur Rolle der Frau in der katholischen Kirche hat der Frauenbund, Zweigverein Bad Brückenau, im Pfarrheim organisiert, allerdings noch vor den Ausgangsbeschränkungen.

Referentin Edith Fecher, Diplom-Theologin, Pastoralreferentin und Kurseelsorgerin in Bad Brückenau, beschrieb die aktuelle Situation. Als Argument gegen die Weihe der Frau werde oft ein apostolisches Schreiben von Papst Johannes Paul II. von 1994 zitiert. Edith Fecher stellte Argumente vor, die von Gegnern der Gleichberechtigung und Weihe von Frauen ins Feld geführt werden und stellte die Bewegung "Maria 2.0" vor sowie weitere Initiativen.

Mit Argumentationshilfen für die Gleichberechtigung gab sie den Teilnehmerinnen Material an die Hand, um sich an solchen Diskussionen beteiligen und Argumente gegen die Ordination von Frauen entkräften zu können. Und sie lieferte Beispiele, wo Frauen schon jetzt Verantwortung in der Kirche übernehmen. red