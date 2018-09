Mehr finanzieller Spielraum

Christiane Reuther Die bayerische Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml übergab am Freitagvormittag in der ambulant betreuten Wohngemeinschaft St. Martha in Knetzgau Bewilligungsbescheide zum Landespflegegeld an Pflegebedürftige.

"Das bayerische Landespflegegeld stößt weiterhin auf großes Interesse bei Pflegebedürftigen", erklärte die Ministerin bei ihrem Besuch in Knetzgau. Mittlerweile lägen bereits 258 000 Anträge vor. Das Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro pro Jahr werde unbürokratisch bewilligt und seit dem 5. September ausbezahlt. Damit wird nach Aussage der Ministerin eine deutschlandweit einmalige Leistung für pflegebedürftige Menschen geschaffen.

"Die große Nachfrage zeigt, dass wir mit dieser schnellen Unterstützung richtig liegen", sagte die Ministerin. Das Landespflegegeld bekommen Pflegebedürftige, die ihren Hauptwohnsitz in Bayern und mindestens Pflegegrad 2 haben. Die Kosten liegen bei rund 400 Millionen Euro jährlich.

Des Weiteren erläuterte die Ministerin: "Mit dem Landespflegegeld bekommen Pflegebedürftige mehr finanziellen Spielraum. Wir stärken damit ihre Selbstbestimmung und auch ihre gesellschaftliche Teilhabe." Mit dem Geld könnten sich Pflegebedürftige zum Beispiel etwas gönnen, was sie sich in ihrem normalen Alltag nicht leisten können. Sie könnten auch Angehörigen und anderen Menschen, die sie bei der Bewältigung ihres schwierigen Alltags unterstützen, eine finanzielle Anerkennung zukommen lassen.

500 neue Kurzzeitpflege-Plätze

Huml ergänzte: "Das Landespflegegeld ist Teil des umfangreichen Pflegepaketes, das die Staatsregierung im Mai 2018 beschlossen hat." Darin enthalten sei ein Fünf-Millionen-Euro-Programm für insgesamt mindestens 500 neue Plätze für die Kurzzeitpflege in Bayern. Häuslich Pflegende würden durch zusätzliche Möglichkeiten, Angehörige in Kurzzeitpflege zu geben, spürbar entlastet. Auch das trage dazu bei, dass Pflegebedürftige möglichst lange in der gewohnten häuslichen Umgebung bleiben können.

Huml möchte auch andere Pflegebedürftige ermuntern, einen Antrag auf Landespflegegeld zu stellen, falls sie es noch nicht getan haben, um diese besondere bayerische Leistung zu erhalten. Informationen über die Anspruchsvoraussetzungen und das Antragsformular zum Download stehen unter www.landespflegegeld.bayern.de zur Verfügung.