Mehr-Film zum Internationalen Frauentag

Im zeitlichen Rahmen des Internationalen Frauentags gibt es im Landkreis eine vielseitige Veranstaltungsreihe. Hierzu zählt auch der Film "Die Frau des Nobelpreisträgers", der am kommenden Dienstag in der Reihe "MEHR-Film" gezeigt wird. Seit sieben Jahren bietet die Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Pfarrei St. Johannes Kronach, der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Kronach und der Filmburg Kronach die Reihe "MEHR-Film" an.

Ausgesucht werden die Filme von Pastoralreferentin Birgitta Staufer-Neubauer. Sie war es auch, die die Idee für diese Kooperation hatte. "MEHR-Film" könnte man als moderne Form der Pastoralarbeit beschreiben", meint Birgitta Staufer-Neubauer.

Stefan und Brigitte Grober von der Filmburg kümmern sich um Filmrechte und Verleihkonditionen. Sowohl bei den Betreibern der Filmburg, Stefan und Brigitte Grober, als auch bei KEB-Geschäftsführer Stephan Renczes rennt man mit dem Konzept offene Türen ein. "Uns ist es ein großes Anliegen, in unserem Kino gute Filme zu zeigen", bekundet Stefan Grober. Nach anfangs 30 Besuchern liegt man mittlerweile im Durchschnitt um die 80 Besucher - teilweise aber auch über 100. Den großen Erfolg führt das Ehepaar, das keinerlei Kosten für die Kinonutzung in Rechnung stellt, dann tatsächlich auf die Kooperation zurück.

Der dieses Mal gezeigte Film "Die Frau des Nobelpreisträgers" ist ein schwedisch-US-amerikanisches Drama von Björn Runge, das im September 2017 Premiere feierte und am 17. August 2018 in die US-Kinos kam. Der Film basiert auf dem Roman "Die Ehefrau" von Meg Wolitzer. Glenn Close brilliert darin als talentierte Frau im Schatten ihres narzisstischen Ehemannes. Beginn ist am Dienstag, 26. März, um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Es ergeht herzliche Einladung an die gesamte Bevölkerung. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Voranmeldung im Kino gebeten. hs