Mehr Eintritt fürs Museum

Münnerstadt — Die Stadt erhöht die Eintrittspreise fürs Museum. Die Stadträte schlossen sich in der jüngsten Stadtratssitzung den Vorschlägen von Museumsleiter Nicolas Zenzen an.

Es handle sich um einem moderate Anpassung, meinte Nicolas Zenzen. Sie orientiere sich an den Gebühren der anderen Museen in der Region. Der Eintritt für Erwachsene für Dauer- und und Sonderausstellung beträgt künftig vier statt bisher drei Euro. Schüler, Studierende und Gruppen ab zehn Personen zahlen 2,50 Euro (bisher zwei).

Die Familienkarte soll künftig acht Euro (bisher sechs) kosten. Kinder und Mitglieder der Museumsfreunde haben freien Eintritt. Gruppenführungen kosten pauschal 30 Euro plus Eintritt. Bei Schulklassen und Jugendgruppen entfällt die Pauschale. Außerdem soll es regelmäßig kostenfreie öffentliche Führungen geben.

Neues Logo

Jünger und moderner will sich die Stadt geben. Dafür soll auch ein neues Logo her. Die Münnerstädter Grafikerin Christine Schikora stellte in der Sitzung Ideen vor. Christine Schikora machte den Vorschlag, künftig mit zwei Varianten zu arbeiten - mit einem Logo für touristische Zwecke und einem, das lediglich auf Formularen/Schriftverkehr der Verwaltung verwendet wird.

Für Tourismuswerbung

Allgemeine Zustimmung fand das Logo für die touristischen Zwecke, das die Stadttürme in moderner Form mit dem Slogan "Stadt/Land/Leben" verknüpft. Die drei Türme würden die kulturelle Vielfalt und den historischen Hintergrund verdeutlichen, während der Slogan zusätzlich neben der Lebendigkeit des Ortes auch noch die Naturnähe und die ländliche Struktur beschreibe.

Nochmals Fraktionsberatung

Weniger offen für Neuerungen zeigten sich die Stadträte allerdings beim Logo für die reine Verwaltungsarbeit. Christine Schikora hatte dazu Quadrate miteinander verbunden, wobei jedes für einen Stadtteil steht, um damit zu zeigen, dass Münnerstadt aus vielen Teilen besteht, aber dennoch zusammengehört. "Wir brauchen kein Logo für die Verwaltung, meinte Rosina Eckert (Forum aktiv), die lieber am bewährten Stadtwappen als Briefkopf festhalten möchte. Auch Georg Heymann (CSU) war das vorgeschlagene Verwaltungslogo zu "inoffiziell". Entschieden wurde allerdings in der Sitzung nichts. Die Stadträte sollen sich fraktionsintern nochmals beraten.

Eine Formalie war in der Sitzung die Bestätigung von Manuel Geßner als gewählter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr mit Löschgruppe Windheim.

Feuerwehr weiß nicht, wohin

Unter Anfragen kritisierte Windheims Ortssprecher Klaus Schebler (Neue Wege), dass das Feuerwehrhaus in Windheim immer noch nicht mit dem Internet verbunden ist, weil der nötige Router einfach nicht geliefert werde. Die Feuerwehrleute würden zu Einsätzen gerufen, könnten aber im Feuerwehrhaus nicht erfahren, wohin sie sollen. "Das können wir uns nicht länger gefallen lassen", stellte Schebler fest.