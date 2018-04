Mehr Azubis im Landkreis

Einen leichten Zuwachs bei der Zahl der Ausbildungsverträge verzeichnet die IHK für Oberfranken Bayreuth in den ersten drei Monaten dieses Jahres im IHK-Gremium Lichtenfels. Das geht aus einer Pressemitteilung der IHK für Oberfranken hervor. Demnach ist die Zahl der Azubis gegenüber 2017 von 75 auf 77 gestiegen. Bernd Rehorz, Bereichsleiter Berufliche Bildung bei der IHK, schätzt, dass die Zahl der Ausbildungsverträge bis zum Jahresende im IHK-Gremium Lichtenfels noch auf gut 300 steigen wird.



Stellen unbesetzt

Im Jahr 2017 blieben im Landkreis Lichtenfels etliche Lehrstellen unbesetzt. "Für 2018 ist leider keine Änderung in Sicht", so Wilhelm Wasikowski, Vizepräsident der IHK und Vorsitzender des IHK-Gremiums Lichtenfels. Im Vergleich zu 2010 wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 im Raum Lichtenfels 51 Prozent mehr Ausbildungsverträge unterschrieben.

Großes Interesse haben die Unternehmen auch an Studienaussteigern. Für sie bietet die IHK für Oberfranken Bayreuth spezielle Sprechstunden an, heißt es in der Pressemitteilung weiter. red