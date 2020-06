Mehr als nur "Filmgucken"

Ich bin ein Kind der 1990er Jahre. Die Glanzzeiten des Kinos sind für mich also graue Geschichte. Für meine Generation waren der Fernseher mitsamt Videorekorder und VHS-Kassette von klein auf Standard – auch wenn ich als Bub höchstens eine Stunde täglich vor der Mattscheibe verbringen durfte. Später kamen DVDs sowie Bluerays und mittlerweile sind Streamingportale wie Netflix oder Amazon-Prime in Mode. So verlockend das unbegrenzte Serien- und Filmangebot auch sein mag: Das Kino wird es nie ersetzen. Denn ein Besuch dort ist mehr als nur "Filmschauen". Für mich ist es immer ein Erlebnis. Selbst mein erster Besuch im Lichtspielhaus in Bamberg ist mir noch in Erinnerung. Zugegeben: Von der Vorführung – es muss "Pippi Langstrumpf" gewesen sein – weiß ich nicht mehr viel. Aber die Erinnerung an die unbequemen Sitze ist noch präsent: Die Betreiber hatten Klappstühle aufgestellt. Auf den Geschmack gekommen bin ich aber trotzdem und blicke gerne auf meine Kinobesuche zurück, auch im Zeiler Capitol. Als ich die Grundschule besuchte, liefen dort "Emil und die Detektive", "Das fliegende Klassenzimmer" oder Bully Herbigs "Der Schuh des Manitu". Mit dem ersten Mädel, das ich gut fand, ging's später nach Zeil in "Fluch der Karibik" – vielleicht die falsche Filmwahl für ein Date. Vergangenen Sommer saß ich im Capitol und sah Tarantinos Neuling "Once upon a time in Hollywood". Auch wenn ich den Streifen erschreckend schwach fand, waren allein die endlosen Diskussionen im Freundeskreis darüber den Besuch wert.Es ist also nicht nur das audio-visuelle Erlebnis, sondern das Gesamtpaket: das Gemeinschaftserlebnis, die Vorfreude auf die Vorstellung, die gute Stimmung, das schallende Gelächter und die endlosen Gespräche und Pseudo-Rezensionen von uns Möchtegern-Cineasten nach einem Film. Aber auch das lästige Popcorngeraschel zum falschen Zeitpunkt, der Nachbar, der dich ständig aufscheucht, weil er wieder auf die Toilette muss, das frischverliebte Pärchen eine Reihe weiter, das sich den Eintritt hätte sparen können, sowie die Werbung gehören dazu – und das ist auch irgendwie gut so. Deshalb hoffe ich, dass die Kinos Corona überleben – vor allem die kleinen. s.doerr@infranken.de