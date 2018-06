Der Bund Naturschutz bietet am Sonntag, 1. Juli, eine waldökologische Führung am Lösershag zum Motto "Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume - am Beispiel des Naturschutzgebietes Lösershag" mit Ingo Queck an. Es handelt sich um das älteste Naturschutzgebiet der Rhön und eine der bedeutendsten Kernzonen im Biosphärenreservat. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkplatz Lösershag.