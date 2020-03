Mehr als 30 Kinder wollen im Chor singen

Manfred Mellenthin Ein viel versprechender Start gelang dem Gesangverein Burglauer zum Vorhaben, einen Kinderchor zu gründen. Chorleiterin Albina Makiew, eine ausgebildete Musikpädagogin mit viel Erfahrung in der Leitung von Kinderchören, freute sich über mehr als dreißig Kids im Alter von vier bis zehn Jahren aus Burglauer und den umliegenden Ortschaften.

Da erfahrungsgemäß der ein oder andere nach dem "Schnuppern" dem gemeinsamen Singen doch untreu wird, sind an den nächsten Donnerstagen von 17 bis 18 Uhr in der Bar der Rudi-Erhard-Halle in Burglauer alle Kids willkommen, die einfach mal in den Chorgesang "hinein schnuppern" wollen.

Die Freude an der Musik steht im Vordergrund, wissenschaftliche Studien haben aber auch bewiesen, dass Musik sich positiv auf die schulischen Leistungen auswirkt.