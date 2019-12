Mehr als 2000 Euro für gute Zwecke

Spendabel zeigte sich der katholische Frauenkreis Altenkunstadt bei seiner Adventsfeier im vorweihnachtlich geschmückten Saal des Pfarrheims Sankt Kilian. Die Pfarrgemeinde, kirchliche Gruppen, Mitbürger mit Behinderung und eine soziale Einrichtung wurden dabei mit Geldzuwendungen in Höhe von mehr als 2000 Euro bedacht.

Lob an Basteldamen

Vorsitzende Roswitha Arnold lobte die Basteldamen des Frauenkreises, die Woche für Woche fleißig werkeln und zu den verschiedensten Anlässen ihre gestrickten und gehäkelten Sachen zum Kauf anbieten: "Unsere kreativen Frauen, die sogar zuhause weiterarbeiten und manche Nachtschicht einlegen, sind eine wichtige Stütze des Vereins". Die Damen erhielten Geschenktüten und dürfen sich auf ein gemeinsames Abendessen freuen. "Vergelt's Gott" sagte Arnold dem Leitungsteam, der großen Helferschar, die sich im Küchendienst und bei der Straßenfest-Aktion einbringt, sowie den vielen Spendern: "Jeder Handgriff hilft, Gutes zu tun." Nicht zuletzt würden auch sie dazu beitragen, dass der Frauenkreis wichtige Projekte finanziell unterstützen und für wohltätige Zwecke spenden könne. Die Kirchenverwaltung, vertreten durch Georg Motschmann, erhielt 200 Euro für die im Pfarrheim anfallenden Stromkosten. Mitarbeiterin Sonja Herold freute sich über eine Spende von 400 Euro für den Blumenschmuck in der katholischen Pfarrkirche. Der Kirchenchor bekam 150 Euro, wofür Dirigentin Maria Winkler sich namens der Sänger bedankte. Behinderte Mitbürger im Altenkunstadter Gemeindebereich erhalten vom Frauenkreis zu Weihnachten Geldgeschenke im Gesamtwert von 800 Euro. Dank sagte die Vorsitzende Melitta Ahles, die im Auftrag des Frauenkreises neue Altardecken für die Pfarrkirche genäht hat. Die Geistlichen der Pfarrei wurden nicht vergessen. "Nachdem sie gesagt haben, gestrickte Socken hätten sie nun genug, bekommen unsere Patres diesmal von uns Gutscheine für einen Gaststättenbesuch im ,Preußla'", schmunzelte Arnold. Mit einer Spende von 500 Euro unterstützt der Frauenkreis die Arbeit des Hospizvereins Lichtenfels. "Wir wollen dazu beitragen, Menschen mit befristeter Lebenserwartung ein erfülltes Leben bis zuletzt und ein Sterben in Würde und Selbstbestimmung zu ermöglichen", erklärte Katja Enders vom Vorstandsteam. Der 1996 gegründete Verein habe zurzeit 207 Mitglieder. 38 Frauen und Männer seien ehrenamtlich als ausgebildete Hospizhelfer im Einsatz. Franziskanerpater Rufus Witt dankte dem Frauenkreis für sein unermüdliches Engagement. "Du bist der Motor unseres Vereins. Gut, dass es dich gibt", würdigte stellvertretende Vorsitzende Anni Gückel das unermüdliche Schaffen von Vereinschefin Roswitha Arnold. Eine von Maria Winkler und Pia Welscher gestaltete Meditation zum Thema "Bäume" stand im Mittelpunkt des besinnlichen Teils.

Termine

Vorsitzende Roswitha Arnold gab einige Termine bekannt: Die Jahreshauptversammlung findet am 22. Januar um 20 Uhr im Pfarrheim Sankt Kilian statt. Der Frauenfasching ist am 16. Februar, der Weltgebetstag der Frauen wird am 6. März mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche "Mariä Geburt" begangen. bkl