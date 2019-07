Der Freistaat Bayern investiert mehr als 1,4 Millionen Euro für mehr Verkehrssicherheit und in einen neuen Radweg zwischen Buttenheim und Dreuschendorf. Dies teilte der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) mit. Auch der Bauherr der Baumaßnahme, Landrat Kalb, bedankte sich für die Förderung bei dem Abgeordneten.

MdL Dremel fügt hinzu: "Es freut mich, dass der Landkreis Bamberg bei der Erneuerung der Kreisstraße auch an den Radverkehr denkt! Denn die Wege, welche die Menschen in Bayern mittlerweile auch mit dem E-Bike zurücklegen, werden immer länger. Das hat eine Mobilitätsstudie gezeigt, die Ende Juni vorgestellt wurde. Der Freistaat Bayern will deshalb das bayerische Radwegenetz weiter ausbauen und unterstützen. Besonders freut es mich, dass auch der Landkreis Bamberg mit mehr als 1,4 Millionen Euro von den fast 2,4 Millionen Euro Gesamtkosten berücksichtigt wird." red