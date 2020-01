Meerschweinchen ganz aus der Nähe sehen

Der Geflügelzuchtverein lädt am Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, wieder zu seinem Taubenmarkt in die Kultur- und Sporthalle ein. Die Veranstaltung erfreut sich mit ihrer familiären Atmosphäre seit Jahrzehnten großer Beliebtheit bei Alt und Jung. Zum Beispiel können Kinder im Streichelzoo viel über den richtigen Umgang mit kleinen Haustieren erfahren und das Verhalten von Hühnern, Tauben oder Meerschweinchen ganz aus der Nähe beobachten. Für Züchter und jene, die es werden wollen, ist Gelegenheit zum Fachsimpeln in gemütlicher Runde geboten. Die Halle ist von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. red