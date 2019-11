Meeder zündet die 5. Jahreszeit

Mit Gitarrenklängen zog die Faschingsvereinigung Meeder (FVM) in das Rathaus ein und übernahm die Schlüsselgewalt für 107 Tage. Ohne Widerstand übergab Bürgermeister Bernd Höfer den Schlüssel an den Sitzungspräsidenten Heiko Meyer.

Alljährlich lässt sich zum Rathaussturm die FVM etwas Besonderes einfallen. Beim ersten Spiel handelte es sich um das "laufende Band", wie man es von früher von Rudi Carrell kennt. Die Tanzgarden übernahmen das "Laufband" mit Gegenständen, die sich der Bürgermeister und der stellvertretende Faschingspräsident Alexander Pabst merken mussten. Danach zeigte die Tanzbeauftragte Nina Kräußlach einen Tanz, der einzeln von Alexander Pabst und Bernd Höfer nachgetanzt werden müsste, und zwar zum Thema "Meeder sucht den Supernarren". Das letzte Spiel war ein Wettsingen mit dem traditionellen "Meederer Lied". Die anwesenden Närrinnen und Narrhalesen bildeten die Jury.

Höfer muss mit abbauen

Als Verlierer wurde der Bürgermeister ermittelt. Er wurde zur Mithilfe beim Abbau und Aufräumen der Veranstaltungshalle nach den Faschingssitzungen "verdonnert".

Der Sitzungssaal war schön geschmückt, es standen Naschereien und Getränke auf den Tischen, und es wurde gesungen und geschunkelt zum Auftakt der sogenannten 5. Jahreszeit.

Die Session 2019/2020 ist schon vorbereitet. Ab sofort können Eintrittskarten bei Hedda Lorenz, Telefon 09561/6752269 (ab 18 Uhr), und bei Maria Zoll, Telefon 09566/1020 (zwischen 14 und 16 Uhr), bestellt werden. Neu ist eine Reservierung von Karten per E-Mail. Nähere Informationen dazu befinden sich auf der Homepage der Faschingsvereinigung Meeder.

Die erste Abendsitzung geht am Samstag, 11. Januar 2020, über die Bühne, die zweite am Samstag, 18. Januar (Beginn jeweils 19 Uhr). Die Kindersitzung findet am Sonntag, 12. Januar, und die Nachmittagssitzung am Sonntag, 19. Januar (Beginn 13.30 Uhr), statt. Ort des Geschehens für alle Faschingssitzungen ist die Veranstaltungshalle Babucke.