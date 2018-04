Meeder will bei Bosporus dreifach punkten

Mit sechs Nachholspielen wird heute Abend die Tabelle der Bezirksliga Oberfranken West auf Vordermann gebracht. Mit von der Partie sind dabei auch die drei derzeit auf einem Relegationsplatz stehenden Vertreter aus dem Kreis Coburg: Zweitplatzierter FC Coburg sowie die abstiegsbedrohten Teams des SV Bosporus Coburg und TSV Meeder.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Lettenreuth ist das Selbstvertrauen zurück. Der abstiegsgefährdete TSV Meeder (12./25 Punkte) fährt heute Abend zuversichtlich nach Coburg um beim SV Bosporus (14./18) dreifach zu punkten.

Den Gastgebern steht nach der Heimpleite gegen Ebing das Wasser bis zum Hals. Geplant waren zwei Heimsiege, um auf der Zielgerade vielleicht doch noch den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können.



Bezirksliga West

SV Bosporus Coburg -

TSV Meeder

Jetzt hilft nur ein Dreier gegen den Aufsteiger, wenn das Team vom Hinteren Floßanger eine realistische Chance auf den Bezirksliga-Klassenerhalt wahren möchte. Mehr als ein Platz in der Relegation ist allerdings kaum mehr möglich. Mit großem Interesse wird auch Bastian Bauer, der künftige Trainer des TSV Meeder, dieses Duell verfolgen. Der Coach des ambitionierten Kreisklassisten Spvg Wüstenahorn, der mit seiner Truppe die Kreisklasse 3 Coburg nach wie vor anführt und zum Abschied am liebsten noch in die Kreisliga aufsteigen würde, möchte nächste Saison nämlich unbedingt in der Bezirksliga coachen. Seine künftige Truppe hat es bei nur zwei Zählern Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz jedenfalls selbst auf dem Fuß und kann heute einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

SV Bosporus Coburg: Cakir - Ergün, Rahmani, Celik, Schneider, Özer, Hariss, Gezici, Oualidine, Kilic, Saglam, Hasirici.

TSV Meeder: Le. Schultheiß - F. Schubert, Krumm, Klose, Pa. Wächter, K. Wunsch, D. Mujanovic, Schorr, Dreßel, T. Thiel, Steiner, Bohl, Gemeinder, B. Müller.



FC Coburg - SpVgg Ebing

"Wir wollen unser eigenes Leistungsvermögen abrufen, müssen aber von Spiel zu Spiel denken und jeden Widersacher ernst nehmen", gibt Coach Matthias Christl vor der Heimpartie seines FC Coburg (2./55 Punkte) am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr gegen die SpVgg Ebing (9./32 Punkte) vor.

Der gegenwärtige Lauf von 29 Zählern aus den zurückliegenden elf ungeschlagenen Begegnungen und die 8:2-Gala am Sonntag in Breitengüßbach dürfen laut Christl keinesfalls dazu verleiten, die Ebinger zu unterschätzen: "Die SpVgg gehört zu den gestandenen Bezirksligisten und besitzt mit Heinrich Dumpert einen erfahrenen Trainer, der seine Jungs heißmachen wird."

Dumpert wirkte als Coach beim TSV Mönchröden und als Spieler beim VfL Frohnlach. Mit Vorsicht zu genießen ist Goalgetter Jan Dippold. Beim FCC steht Gökhan Sener nach Ablauf einer Sperre wieder zur Verfügung, Jannik Schmidt fehlt wergen einer Erkrankung.

FC Coburg: Churilov/Greiner - Scheler, Schmidt, Kimmel, Guhling, E. Heinze, L. Heinze, Alles, Carl, Dilauro, S. Sener, Schiebel, Sam, Mosert, E. Sener, G. Sener, Teuchert. - Es fehlt: Schmidt. hh