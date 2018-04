Meeder steht in Lettenreuth unter Zugzwang

Die heiße Phase der Fußball-Bezirksliga West wird langsam eingeläutet. Der Aufstiegsrelegationsrang 2 scheint dem FC Coburg kaum mehr zu nehmen sein, und zumindest mit einem Auge schielt die Mannschaft von Trainer Matthias Christl noch auf den ersten Platz. Am Wochenende sind die Vestekicker beim formstarken TSV Breitengüßbach, der 2018 noch kein Spiel verloren hat, zu Gast. Tabellenführer FC Eintracht Bamberg steht dagegen vor einer Pflichtaufgabe gegen den Tabellen-15. SV Dörfleins.

Am anderen Ende der Tabelle kämpfen der TSV Meeder und der SV Bosporus Coburg um den Ligaverbleib. Die Situation in Meeder (nur ein Punkt aus fünf Spielen in 2018) ist kritisch, ein Auswärtssieg beim Konkurrenten SpVgg Lettenreuth wäre Gold wert. Stabiler präsentierte sich zuletzt der SV Bosporus Coburg. Mit einem Heimerfolg gegen Ebing könnte das Team von

Trainer Okan Savasan dicht an Meeder heranrücken.



TSV Mönchröden -

SV Würgau

Der TSV Mönchröden tritt am heutigen Samstag um 16 Uhr im Wildpark gegen den SV Würgau an. Die Gäste konnten unter der Woche beim Nachholspiel in Mitwitz drei wichtige Zähler einfahren und haben damit im Abstiegskampf zum Vorletzten Dörfleins aufgeschlossen. Die "Mönche" ertrotzten zuletzt beim TSV Ebensfeld in einer kampfbetonten, aber niveauarmen Partie ein torloses Remis. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Thomas Hüttl im Jahr 2018 weiterhin ungeschlagen. Diese Serie soll heute fortgesetzt werden. Schon im Hinspiel musste der TSV bei der 0:1-Niederlage der Kampfkraft der Gastgeber Respekt zollen. Dennoch setzt der TSV-Coach auf sein eingespieltes Team und hofft auf einen Heimsieg.

TSV Mönchröden: Knoch/Wegener - Kirtay, Wicht, K. Greiner, Engelhardt, Ehrlich, Malaj, Köhn, Puff, R.Greiner, Giller, Werner, Ko.Müller, Schmidt, Kai Müller - Es fehlen: Späth, Stammberger (verletzt). mc



TSV Breitengüßbach -

FC Coburg

Dem Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg auf den Fersen bleiben will der FC Coburg (2./52 Punkte) am Sonntag um 15 Uhr durch einen Sieg beim TSV Breitengüßbach (9./31 Punkte). "Ich bin zuversichtlich. Wir sind gefestigt, haben den unbedingten Siegeswillen und glauben an uns", sagt FCC-Trainer Matthias Christl lobend über seine Schützlinge. Beim jüngsten 2:1-Arbeitssieg gegen Mitwitz vermisste er aber in kritischen Phasen die nötige Abgeklärtheit. In Breitengüßbach treffen die Vestestädter auf einen defensiv kompakten Konkurrenten, der sehr robust und körperbetont agiert. Vorne geht mit den zwei torgefährlichen Stürmern Waldemar Mayer und Stefan Herl die Post ab. Ertan Sener droht wegen muskulärer Schwierigkeiten auszufallen, sein Bruder Gökhan ist für die morgige Partie noch gesperrt.

FC Coburg: Churilov/Greiner - Scheler, Schmidt, Kimmel, Guhling, E. Heinze, L. Heinze, Alles, Carl, Dilauro, S. Sener, Schiebel, Sam, Mosert. hh



SpVgg Lettenreuth -

TSV Meeder

Nach der Heimpleite gegen Breitengüßbach (0:2) am vergangenen Mittwoch tritt der TSV am Samstag (16 Uhr) bei der SpVgg Lettenreuth an. Der Gegner, der über eine Reihe erfahrener Akteure verfügt, hat immerhin fünf Punkte mehr als Meeder auf dem Konto, befindet sich derzeit auf dem letzten Nichtabstiegsplatz. In diesem Duell kann also bereits eine Art Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen. Über eine geschlossene Mannschaftsleistung will Meeder zurück in die Spur finden. Ziel dürfte es sein, erstmals nach der Winterpause in Führung zu gehen und dadurch Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen. Bereits im Hinspiel stand der TSV nach einer ähnlichen Pleitenserie unter Zugzwang und leitete mit einem hart umkämpften 1:0-Heimsieg zumindest die kurzfristige sportliche Wende ein.

TSV Meeder: Schultheiß - Krumm, Klose, Wunsch, Wächter, Dreßel, Schorr, Thiel, Riedelbauch, Gemeinder, Schuberth, Bohl, Steiner, Müller, Mujanovic - Es fehlt: Knoch (verletzt). cd



SV Bosporus Coburg -

SpVgg Ebing

Bei der 0:6-Pleite Mitte September in Ebing erlebten die Bosporus-Kicker wahrscheinlich ihre bitterste Stunde dieser Spielzeit. Ein ähnliches Debakel ist für die Coburger im Rückspiel am Sonntag um 16 Uhr nicht zu erwarten, denn Bosporus präsentierte sich trotz der 0:2-Niederlage zuletzt in Schammelsdorf in den vergangenen Wochen defensiv kompakter und offensiv etwas zielstrebiger. Die Ebinger derweil trauern noch zwei Punkten hinterher, die sie am Mittwoch nach einer 2:0-Führung in Merkendorf verloren (Endstand 2:2). In der Defensive gut stehen und vorne Nadelstiche setzen, dies dürfte auch am Sonntag die Spielausrichtung der Gäste in Coburg sein.

SV Bosporus Coburg: Rutz - Ergün, Rahmani, Kilic, Oualidine, Dürr, Schneider, Özer, Gasmi, Saglam, Gezici, Kilinc, Hariss, S. Celik, Hasirci, Testa. ct