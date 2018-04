Meeder braucht im Abstiegskampf den ersten Dreier 2018

Vier weitere Nachholbegegnungen stehen in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West am heutigen Mittwoch - Anstoß um 18.15 Uhr - an. Darunter ist auch das richtungsweisende Heimspiel des TSV Meeder gegen den TSV Breitengüßbach.

Die Schiller-Elf wartet 2018 noch auf einen Sieg und braucht im Abstiegskampf dringend einen Schub - am besten in Form von drei Punkten. Das wird allerdings schwer, denn mit Spielertrainer Simon Schiller (Zerrung im Oberschenkel) und "Knipser" Tim Knoch, der in der Anfangsphase gegen Merkendorf am Sonntag einen Muskelfaserriss erlitt, fallen zwei der wichtigsten Spieler aus.

Drei weitere Punkte im Kampf um einen guten Platz im Verfolgerfeld hat der FC Mitwitz im Visier. Der Tabellenvierte trifft auf Schlusslicht SV Würgau und ist dabei in der Favoritenrolle. Der FCM befindet sich in einer sehr guten Verfassung, wie auch die knappe 1:2-Niederlage beim FC Coburg unter Beweis stellte.

Außerdem treffen der SV Merkendorf (8.) und der SpVgg Ebing (10.) aufeinander. In einem Bamberger Kreisduell zwischen dem FC Oberhaid (7.) und dem SV Dörfleins (15.) sind die Gastgeber klarer Favorit.



TSV Meeder -

TSV Breitengüßbach

Beide Mannschaften blieben zuletzt unbesiegt, holten jeweils mit 1:1 einen Punkt. Für Meeder war gegen Merkendorf deutlich mehr möglich, doch verstanden es die Schützlinge von Trainer Simon Schiller nicht, über einen längeren Zeitraum Druck auf die gegnerische Abwehr auszuüben. Vor allem nach dem Ausgleichstreffer fehlte die letzte Konsequenz, allerdings lässt der schwer bespielbare Rasen im Kastanienstadion derzeit auch keinen Kombinationsfußball zu.



Sechs Punkte Rückstand

Die Schützlinge von Gästetrainer Roman Herl fahren nach Meeder, um dort ihren Sechs-Punkte-Vorsprung gegenüber dem heimischen TSV zu halten. Was heißt, dass die Güßbacher mindestens ein Unentschieden erreichen möchten. Die Gäste zeigen derzeit starke Abwehrleistung, die Grundlagen für ihr erfolgreiches Auftreten. Der TSV Meeder wird also alles reinwerfen müssen, denn die Mannschaft steht - wie so oft in den vergangenen Jahren - wieder einmal mit dem Rücken zur Wand. Doch genau in solchen Situation zeigten die Meederer oft ihr wahres Gesicht.

Das Hinspiel endete mit einer "Nullnummer" - das wäre heute Abend sicher zu wenig für die hochmotivierten Gastgeber. ct