"Medlz" singen in der Haßfurter Stadthalle

Das Kulturamt Haßfurt live präsentiert die Musikgruppe "Medlz". Die A-Cappella-Popband tritt am Samstag, 9. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle Haßfurt auf. Unter dem Motto "Heimspiel - Medlz singen deutsch" soll die Veranstaltung laut Kulturamt eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache werden. "Ich wär' gern mit dir aufgewacht. Ich hab' aber gar nicht geschlafen." Ist es nicht wunderbar, wie Worte Bilder malen können? Diese stammen von der Hamburger Sängerin Regy Clasen. Beim Hören ihres Albums im Tourbus entstand die Idee zum "Medlz"-Programm. Denn es wurde ihnen einmal mehr bewusst, wie sehr sie ihre Muttersprache lieben. Sie lassen alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit genauso aufleben wie Liebeslieder von Robert Schumann oder Hits von Rio Reiser. Karten gibt es im Kulturamt Haßfurt, Ruf 09521 688228. Foto: E&P Brothànek