Medizinische Sonntagsmatinée

Die Klinik Fränkische Schweiz bietet in Zusammenarbeit mit der Fördergesellschaft Klinik Fränkische Schweiz eine Vortragsreihe zu gesundheitsrelevanten Themen an und lädt Interessierte und Patienten hierzu ein. Nächster Termin ist am Sonntag, 10. März, von 11 bis 11.45 Uhr im Festsaal der Klinik Fränkische Schweiz in der Feuersteinstraße 2. Es spricht Dr. med. Rüdiger Clemenz, leitender Oberarzt, zum Thema "Rettungsdienst und Notfallversorgung im Überblick". red