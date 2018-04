Mediziner informierten sich

Ärztefortbildung in der Laufer Mühle: Elf Fachärzte waren am Mittwoch zusammen mit Dr. Wilfried Schupp, Chefarzt für Neurologie an der Fachklinik Herzogenaurach, in den Adelsdorfer Ortsteil gekommen, wo sie eine von mehreren Stationen im Rahmen eines 80-stündigen Kursprogramms innerhalb von neun Tagen absolvierten.

Schupp verriet, dass es die Fortbildung in dieser Form schon seit 20 Jahren gibt, an der sich meist zwischen zwölf und 20 Mediziner aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligen. Es handelt sich in der Regel um Ärzte in Reha-Einrichtungern aus den Fachrichtungen wie Neurologie, Orthopädie, Geriatrie und Psychosomatik mit dem Zusatz Rehabilitation und Nachsorge.

Eine der Exkursionen führte die überwiegend jungen Mediziner eben in die Laufer Mühle, wo es um Suchtvorsorge und Langzeitbetreuung der kranken Menschen und Bewohner ging, die man dabei auch kennenlernen wollte, so Wilfried Schupp. Weitere Stationen waren u. a. das Blindenzentrum in Nürnberg, Siemens und die Lebenshilfe in Herzogenaurach. Die Veranstaltung moderierten übrigens die Mitarbeiter der Laufer Mühle, Michael Walther und Marco Halbritter. Den Kontakt zum Kursleiter hatte der Geschäftsführer der Laufer Mühle, Michael Thiem, geknüpft.

Leo Hildel