Mediziner erklärt Anzeichen für einen Herzinfarkt

Jedes Jahr erleiden etwa 300 000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt. Durch den Verschluss eines Blutgefäßes im Herzen wird die Sauerstoffversorgung unterbrochen und das Herz kann nicht mehr normal arbeiten. Wie ein Herzinfarkt erkannt, behandelt und wie ihm vorgebeugt werden kann, ist Thema der Bürgervorlesung von Prof. Dr. Stephan Achenbach, Direktor der Medizinischen Klinik 2 - Kardiologie und Angiologie des Universitätsklinikums Erlangen. Interessierte sind herzlich zum Vortrag heute um 18.15 Uhr im Rudolf-Wöhrl-Hörsaal, Östliche Stadtmauerstraße 11 in Erlangen, eingeladen. Der Eintritt ist frei, teilt die Uni mit.

Im Zweifel den Notruf wählen

Ein blasses Gesicht, kalter Schweiß, Atemnot, Übelkeit oder ein starkes Schwindelgefühl - all das können Anzeichen für einen Herzinfarkt sein. Gerade bei Frauen werden diese unspezifischen Symptome oft nicht mit einem Herzinfarkt in Zusammenhang gebracht, denken viele dabei doch eher an ein enges Gefühl oder einen drückenden Schmerz auf der linken Seite der Brust. Im Zweifelsfall sollte daher immer der Notruf gewählt werden. Atmet der Betroffene nicht mehr, so ist direkt mit der Wiederbelebung zu beginnen, bis die Rettungskräfte eintreffen.

Nicht rauchen, viel bewegen

Zur Behandlung des Herzinfarktes sind einerseits Medikamente wichtig - zum Beispiel Aspirin oder andere Wirkstoffe zur Blutverdünnung, die das Gerinnsel im Herzen lösen können; andererseits ist aber in vielen Fällen auch die Wiedereröffnung oder Aufdehnung eines verschlossenen oder stark verengten Herzkranzgefäßes mittels Herzkatheter und Stent erforderlich.

"Sie können einem Herzinfarkt vorbeugen, indem Sie die Risikofaktoren für Gefäßverkalkung so gut wie möglich reduzieren", erklärt Achenbach. "Wenn Sie nicht rauchen und sich ausreichend bewegen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder andere kardiovaskuläre Erkrankungen zu bekommen."

Woran erkenne ich einen Herzinfarkt? Wie wird er behandelt? Kann ich einem Herzinfarkt vorbeugen? Diese und ähnliche Fragen beantwortet Prof. Achenbach ausführlich in seiner Bürgervorlesung. Im Anschluss sind alle Besucher herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. red