Medizin studieren trotz durchschnittlichem Abitur

Seit vielen Jahren zeichnet sich im Gesundheitswesen ein eklatanter Fachkräftemangel ab: Die Überalterung der Gesellschaft mit überproportional wachsende Behandlungs-und Pflegebedürftigkeit und die geburtenschwachen Jahrgänge lassen die Schere zwischen Bedarf und vorhandenen Personalkapazitäten immer weiter auseinander triften. Schon jetzt ist Ärztemangel spürbar, der in den nächsten Jahren dramatisch anwachsen wird, weil ein Großteil der niedergelassenen Ärzte 65 Jahre und älter ist.

Mittlerweile hat dies auch die Politik bemerkt und versucht mit Programmen wie Stipendien für Medizinstudenten und zinslose Darlehen für Praxisgründer gegenzusteuern. Das kann die drohende Unterversorgung jedoch nicht wirksam verhindern, da die Zahl der Ausbildungsplätze für Ärzte seit Jahren zu niedrig ist, weil nach der Wiedervereinigung zu viele Medizin-Studienplätze abgebaut wurden. Folge: Medizinstudenten werden dringend gebraucht, aber trotzdem viele Studienwillige abgewiesen, weil die Studienplätze zum großen Teil immer noch über die ZVS vergeben werden und damit der Numerus clausus weiterhin das Hauptzugangskriterium zum Arztberuf bleibt. Für diese Gymnasiasten, die gerne Medizin studieren würden, deren Abiturnote dafür aber nicht ausreicht, veranstaltet der Ärztliche Kreisverband Bamberg seit über zehn Jahren Informationsveranstaltungen unter dem Motto "Medizinstudium trotz NC". Der diesjährige Infoabend in Bamberg findet am Donnerstag, 6. Juni, ab 17 Uhr im Klinikum am Bruderwald, Raum Residenz, statt.

Die Veranstaltung moderiert der Assistenzarzt Frederick Reichenbächer, Referenten sind junge Kollegen, die das Studium kurz hinter sich haben, und Medizinstudenten. Sie berichten über die Zugangsbedingungen zum Studium, die Mediziner-Teste, das Studium an Privatunis oder an Universitäten im Ausland sowie über Möglichkeiten vor dem Studium eine Ausbildung in einem medizinischen Beruf zu absolvieren. red