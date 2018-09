Medizin für den Wiedereinstieg

In der kostenlosen Workshopreihe der Beauftragten für Chancengleichheit des Jobcenters Lichtenfels gibt es umfassende Tipps und Impulse zum Thema Wiedereinstieg. Alle Veranstaltungen finden im Jobcenter Lichtenfels, Conrad-Wagner-Straße 2, statt: "Farb- & Stilberatung" am Dienstag, 18. September, 9 bis 13 Uhr. Eine Visagistin gibt Tipps, wie man sich typgerecht in Szene setzen kann beim Vorstellungstermin; "E-Mail- & Online-Bewerbung" am Dienstag, 25. September, 9 Uhr; "Worauf achtet der Personaler?" am Dienstag, 2. Oktober, 9 bis 13 Uhr. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefonnummer 09571/7552-211 oder per E-Mail an Franziska.Hittinger@jobcenter-ge.de. red