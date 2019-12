Bamberg 06.12.2019

Mediterrane Küche kennenlernen

Das Bildungswerk des BBV bietet den Kochkurs "Mediterrane Küche" an. Er findet am Donnerstag, 9. Januar, in der Schulküche des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg, Schillerplatz 15,...