Eine musikalische Reise im Rahmen der "Sommerkirche" bringt der Velberter Männerchor aus dem Bergischen Land in Niedersachsen. "Mediterran trifft Seemannsgarn" heißt das Programm am Freitag, 13. September, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Matthäus in Wiesenthau. Texte dazu spricht Pfarrer Michael Gehret. "Ausklingen" ist im Gasthaus Egelseer bei Bier und Brotzeit. Die Teilnahme ist kostenfrei. red