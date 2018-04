Oberbach 13.04.2018

Meditatives Malen mit Pastellkreide

Einen Kurs "Meditatives Malen mit Pastellkreide" bietet das Biosphärenzentrum Haus der Schwarzen Berge am Freitag, 20. April, in Oberbach an. Die Kursleitung hat Helene Wirth aus Geroda. Für den zweis...