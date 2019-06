"Atem holen, Kraft schöpfen, seinen Rhythmus finden". Unter diesem Motto findet am Samstag, 6. Juli, eine meditative Wanderung in Zell statt. Mit Achtsamkeit sollen die inneren Sinne geschärft werden. Die etwa zehn Kilometer lange Tour startet um 11.30 Uhr am Sportplatz in Zell (weitere Informationen und Anmeldungen bei Volker Krieger, Ruf 09527/952636). red