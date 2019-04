Meditative Wanderung

Das Bildungswerk der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) der Erzdiözese Bamberg lädt am Sonntag, 7. April, ab 13 Uhr zu einer meditativen Wanderung auf dem Schöpfungsweg in Bamberg ein. Durch seinen meditativen Charakter lädt der Weg ein, sich mit der Schöpfung zu beschäftigen und Ruhe in der Natur zu finden. Der Referent Franz-Josef Rother, ehemaliger Umweltbeauftragter der Erzdiöze, wird die Themen des Schöpfungswegs und seine Entstehungsgeschichte erläutern.

Treffpunkt ist um 13 Uhr im Bibel-Garten vor St. Michael. Ab etwa 15.30 Uhr kann der Nachmittag mit einer Einkehr in der Villa Remeis ausklingen. Anmeldung bei Maria und Hubert Frey, Telefon 09547/347, oder Marlene und Wilhelm Ebitsch, Telefon 09547/373. red