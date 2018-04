Meditative Impulse

red



Die Christian Presl-Stiftung lädt Menschen in Trauer zu einer begleiteten Wanderung auf dem Franziskusweg an der Thüringer Hütte ein. Der Weg ist ca. fünf Kilometer lang, und die reine Gehzeit beträgt etwas mehr als eine Stunde; mit meditativen Impulsen und Betrachtungen werden zwei bis 3 Stunden daraus. Die Strecke ist gut zu bewältigen. Trotzdem wird gutes Schuhwerk empfohlen. Der Franziskusweg ermöglicht mit seinen Skulpturen und Objekten, mit seinen Impulsen zum Thema "Weg - Lebensweg" die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, und außerdem bietet das gemeinsame Wandern durch die Natur Gelegenheit der Begegnung und zum Gespräch mit anderen Betroffenen.Die Wanderung findet am Samstag, 5. Mai, statt. Los geht es um 14. Uhr. Begleitet werden die Teilnehmer von Cornelia Weber, Dipl.-Sozialpädagogin (FH). Treffpunkt ist am oberen Parkplatz der Thüringer Hütte. Anmeldung bis 30. April, Tel.: 0971/699 190 70, Info www. christian-presl-stiftung.de